En bord de mer, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Informations pratiques

Montardon

En bord de mer, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

10h/12h expo idéale Atelier Tullet.

14h/16h visite libre du musée numérique sur l’exposition En bord de mers réalité virtuelle et jeux en accès libre.

14h/16h atelier Croche’Thé par le collectif Mont’Art.

15h/16h atelier « Cerfs-volants marins ». Du papier, des baguettes, des couleurs. On fabrique son cerf-volant. À emporter et à faire voler. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org

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English : En bord de mer, à la Micro-Folie

L’événement En bord de mer, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran