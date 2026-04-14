En bord de mer, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
mercredi 5 août 2026 · Espace culturel Laaps'Art · Montardon
Informations pratiques
Montardon
En bord de mer, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
10h/12h expo idéale Atelier Tullet.
14h/16h visite libre du musée numérique sur l’exposition En bord de mers réalité virtuelle et jeux en accès libre.
14h/16h atelier Croche’Thé par le collectif Mont’Art.
15h/16h atelier « Cerfs-volants marins ». Du papier, des baguettes, des couleurs. On fabrique son cerf-volant. À emporter et à faire voler. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org
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English : En bord de mer, à la Micro-Folie
L’événement En bord de mer, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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