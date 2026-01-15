En boucle – Cie Poésie des Ombres Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 12:30 –

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Temps de regard Vous la connaissez, cette voix intérieure ? Celle qui s’installe, revient, insiste.Avec « En boucle », la compagnie Poésie des Ombres lui donne corps. Un duo chorégraphique hip hop où mouvement et parole se répondent. Chaque silence, chaque rupture devient trace d’un dialogue intérieur. Entre contrôle et lâcher-prise, les danseurs traduisent ce flux mental qui nous habite, jusqu’à rendre visible ce qui se joue dedans. Créée par Hana Zarrouk et Olivier Kargbo, artistes invités au Sept Cent Quatre Vingt Ttrois / Cie 29.27, la pièce interroge nos mécanismes intérieurs sans chercher à les juger.Pensée pour le plateau comme pour les lieux du quotidien, « En boucle invite » à une expérience intense, entre tension, respiration et trace laissée. Olivier Kargbo & Hana Zarrou, chorégraphes Durée : 25 à 30 min. Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com https://www.783-nantes.com/residences-fiche.php?id=257



Afficher la carte du lieu Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 et trouvez le meilleur itinéraire

