En boucle spectacle enfant Rue du stade Chaumes-en-Retz

En boucle spectacle enfant

Rue du stade Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-04-15 11:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Vous aimez les spectacles musicaux ? que diriez-vous de venir écouter en famille des sons de différentes mélodies ? Rendez-vous à la salle des genêts du complexe sportif à Chaumes-en-Retz pour passer un moment magique en famille !

Petit résumé du spectacle

Au programme pour vous émerveiller musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore…

Installés au dessous d’un arbre-mobile les enfants seront bercés et émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles.

Pratique

réservation par mail ou par téléphone auprès de Maëva

conseillé à partir de 6 mois

durée du spectacle 30 min

réservations conseillées les places étant limitées

pour les plus petits, vous pouvez prévoir un réhausseur

réglement par chèque ou en espèces le jour j.

proposé par Nyna mômes de la compagnie A demi mot

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Rue du stade Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you like musical shows? How about coming along as a family to listen to the sounds of different melodies? Join us at the Salle des Genêts sports complex in Chaumes-en-Retz for a magical family experience!

L’événement En boucle spectacle enfant Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-02 par I_OT Pornic