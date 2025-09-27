En campagne Vendœuvres

Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux, vient à votre rencontre… chez vous.

Soirée de présentation des saisons respectives 25-26 Equinoxe. L’objectif est de donner un aperçu des saisons culturelles de la scène nationale de Châteauroux.

Cette soirée sera agrémentée d’un concert de des Frères Lapompe (swing manouche). .

8 La Barre Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire

English :

Equinoxe, the national stage of Châteauroux, comes to meet you… at home.

German :

Equinoxe, die nationale Bühne von Châteauroux, kommt zu Ihnen… nach Hause.

Italiano :

Equinoxe, il palcoscenico nazionale di Châteauroux, vi viene incontro… a casa vostra.

Espanol :

Equinoxe, el escenario nacional de Châteauroux, viene a su encuentro… en casa.

