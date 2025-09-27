En campagne Vendœuvres
En campagne Vendœuvres samedi 27 septembre 2025.
En campagne
8 La Barre Vendœuvres Indre
Début : Samedi 2025-09-27 17:00:00
2025-09-27
Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux, vient à votre rencontre… chez vous.
Soirée de présentation des saisons respectives 25-26 Equinoxe. L’objectif est de donner un aperçu des saisons culturelles de la scène nationale de Châteauroux.
Cette soirée sera agrémentée d’un concert de des Frères Lapompe (swing manouche). .
8 La Barre Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire
English :
Equinoxe, the national stage of Châteauroux, comes to meet you… at home.
German :
Equinoxe, die nationale Bühne von Châteauroux, kommt zu Ihnen… nach Hause.
Italiano :
Equinoxe, il palcoscenico nazionale di Châteauroux, vi viene incontro… a casa vostra.
Espanol :
Equinoxe, el escenario nacional de Châteauroux, viene a su encuentro… en casa.
