En campagne Vendœuvres
samedi 26 septembre 2026 · Vendœuvres
Informations pratiques
Vendœuvres
En campagne
8 La Barre Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux, vient à votre rencontre… chez vous.
Soirée de présentation des saisons respectives 26-27 Equinoxe. L’objectif est de donner un aperçu des saisons culturelles de la scène nationale de Châteauroux.
Cette soirée sera agrémentée d’un concert de Goliath (trio de chanson française et folk). .
8 La Barre Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Equinoxe, the national stage of Châteauroux, comes to meet you… at home.
L’événement En campagne Vendœuvres a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne
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