Informations pratiques

Vendœuvres

En campagne

8 La Barre Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux, vient à votre rencontre… chez vous.

Soirée de présentation des saisons respectives 26-27 Equinoxe. L’objectif est de donner un aperçu des saisons culturelles de la scène nationale de Châteauroux.

Cette soirée sera agrémentée d’un concert de Goliath (trio de chanson française et folk). .

8 La Barre Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Equinoxe, the national stage of Châteauroux, comes to meet you… at home.

L’événement En campagne Vendœuvres a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne