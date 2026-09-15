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AGENDA · Vendœuvres

En campagne Vendœuvres

samedi 26 septembre 2026 · Vendœuvres

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
8 La Barre
Ville
36500 Vendœuvres
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Vendœuvres

En campagne

8 La Barre Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux, vient à votre rencontre… chez vous.
Soirée de présentation des saisons respectives 26-27 Equinoxe. L’objectif est de donner un aperçu des saisons culturelles de la scène nationale de Châteauroux.
Cette soirée sera agrémentée d’un concert de Goliath (trio de chanson française et folk).   .

8 La Barre Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Equinoxe, the national stage of Châteauroux, comes to meet you… at home.

L’événement En campagne Vendœuvres a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne

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