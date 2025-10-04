En catimini Par la Compagnie Mister Alambic Théâtre d’objet & magie urbaine Médiathèque La Grande Nouvelle 6 La Ferté-Macé

En catimini Par la Compagnie Mister Alambic Théâtre d’objet & magie urbaine Médiathèque La Grande Nouvelle 6 La Ferté-Macé samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Dans la médiathèque, un étrange ballet se met en marche…

Des livreurs pas comme les autres circulent, bras chargés de poésie, de théâtre et d’imagination. Ils vous proposent une pause inattendue, un moment volé au quotidien : un classique du théâtre, joué en toute discrétion, sur un coin de banquette ou à l’ombre des rayonnages.

Un doux marché : quelques minutes de votre attention en échange d’un condensé d’épopée ! Cyrano de Bergerac, L’Odyssée d’Homère, Richard III ou Moby Dick… quatre chefs-d’œuvre revisités en version ultra-courte joués avec une pincée de magie et beaucoup de talent.

Comment ça marche ?

Tous les 20 minutes, un mini-spectacle de 15 à 20 minutes

De 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 16h30

3 à 4 comédiens en déambulation dans les différents espaces de la médiathèque

Le théâtre vient à vous : Une expérience intimiste, surprenante et jubilatoire.

Installez-vous. Respirez. Laissez-vous surprendre. Le spectacle commence… en catimini.

Médiathèque La Grande Nouvelle 6 8 rue Saint-Denis 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie 02 33 14 14 79 https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.lafertemace?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/la_grande_nouvelle/ Inaugurée en 2015, la médiathèque La Grande Nouvelle est devenue en dix ans un lieu de la vie culturelle à La Ferté-Macé. Installée au cœur du Pôle culturel Le Grand Turc, elle côtoie le Cinéma Gérard Philipe et la salle d’exposition Jacques Rousseau, formant un véritable carrefour culturel accessible à tous.

La médiathèque dispose de locaux modernes, d’une offre de jeux vidéo, de collections régulièrement renouvelées et d’une équipe polyvalente à l’écoute de tous les publics. Plus qu’un lieu de lecture, c’est un espace de vie, de découverte et de partage, avec des animations variées tout au long de l’année.

crédit Vincent Fasseu