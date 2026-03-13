En cavale TRAM des Balkans et Mélissa Zantman Condé Espace Condé-sur-Vire

En cavale TRAM des Balkans et Mélissa Zantman

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Un coup de foudre musical et humain !

Mélissa Zantman partage avec TRAM, le goût joyeux de chanter et d’offrir au public un concert généreux et festif.

En cavale est un projet vagabond l’histoire d’une rencontre éphémère qui ne pouvait pas le rester. Six musiciens-chanteurs réunis pour créer un répertoire inédit de chants du monde et de compositions originales, et qui n’ont pas voulu se quitter.

Déluges sonores improvisés, chansons endiablées, douces complaintes nostalgiques, les voix se mêlent dans un torrent de langues voyageuses bulgare, finnois, italien, géorgien, hongrois, hébreu…

Mélissa Zantman, chanteuse espiègle et rayonnante, propose à TRAM une nouvelle écoute et un travail vocal approfondi, alliant puissance et finesse. Certains virages harmoniques sont bien serrés, alors TRAM attache sa ceinture et fonce en conservant son énergie décomplexée.

Distribution

Chant, accordéon, kaval, percussions Mélissa Zantman,

Chant, clarinette Vincent Westphal,

Chant, violon, cistre Diego Meymarian,

Chant, accordéon, mélodica, harmonica Vincent Gaffet,

Percussions, chant Mathieu Cervera,

Contrebasse, chant Nicolas Canavaggia,

Partenaires et soutiens.

CNM, SPEDIDAM, SCPP, ADAMI, Département de l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le soutien du Département de la Manche, dispositif Villes en scène.

INFOS PRATIQUES

Tout public dès 6 à 12ans | Durée 1h20.

Réservation par téléphone au 02 33 77 87 30 avant le 30 mars.

Préventes Mardi 17 mars aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie.

Moyens de paiement

Carte Kiosk Agglo (3 à 15 ans, code partenaire 225302251)

Pass culture

Paiement sur place par chèque (à l’ordre du Trésor public) et espèces uniquement.

Ouverture de la billetterie 45 min. avant le spectacle. .

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30 solveig.bernard@conde-sur-vire.fr

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English : En cavale TRAM des Balkans et Mélissa Zantman

L’événement En cavale TRAM des Balkans et Mélissa Zantman Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint-Lô