En chantier : L’Appel de la forêt Le Moulin du Marais Lezay

En chantier : L’Appel de la forêt Vendredi 24 octobre, 18h00 Le Moulin du Marais Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T18:00:00+01:00 – 2025-10-24T19:00:00+01:00

Fin : 2025-10-24T18:00:00+01:00 – 2025-10-24T19:00:00+01:00

**Sortie de résidence** CRÉATION EN COURS

L’Appel de la forêt – épopée sauvage librement inspirée de Jack London

Après le succès de l’adaptation du Comte de Monte-Cristo, Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux s’attaquent à la réécriture d’ un autre grand roman populaire écrit en 1903.

Dans cette fable écologique, iels ont trouvé la matière pour imaginer et mettre en scène une épopée animale sonore et visuelle, et questionner notre rapport à la nature primitive et sauvage. Avec l’art du récit musical qui fait leur marque de fabrique, iels seront accompagné·es sur scène par le créateur visuel Alexandre Machefel, dans un univers musical folk , épique, électro, nordique.

À travers Buck, un beau chien domestique digne et civilisé, dont la vie bascule le jour où il est enlevé et précipité en pleine ruée vers l’or, iels nous entrainent dans une fantasmagorie du Grand Nord, où seule s’applique la loi du gourdin et des crocs.

Le Moulin du Marais Lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux Théâtre musical Fable écologique

DR