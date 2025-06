EN CHEMIN J’AI RENCONTRE: BÂTIMENTS ANCIENS ET JARDINS POTAGERS EN VALLÉE FRANÇAISE Saint-Étienne-Vallée-Française 28 juin 2025 08:30

Lozère

EN CHEMIN J’AI RENCONTRE: BÂTIMENTS ANCIENS ET JARDINS POTAGERS EN VALLÉE FRANÇAISE Salle Polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 08:30:00

fin : 2025-06-28 16:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Dans le cadre des balades « En chemin, j’ai rencontré » à l’initiative des foyers ruraux de Lozère, nous vous convions à une balade à la découverte du patrimoine bâti et du patrimoine terrien de Saint Etienne Vallée Française. Infos 06 14 69 04 69.

Dans le cadre des balades « En chemin, j’ai rencontré » à l’initiative des foyers ruraux de Lozère, nous vous convions à une balade à la découverte du patrimoine bâti et du patrimoine terrien de Saint Etienne Vallée Française. Vous découvrirez l’église, le château, les jardins, le métier de maraîcher et un peu de la forêt cévenole.

La balade finira sur le site de la cascade du Martinet, où les participant.es pourront rester se baigner ou juste profiter de ce très beau site le long du gardon.

8h30 Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint Etienne Vallée Française pour un petit-déjeuner offert par le Foyer Rural.

09h00 Départ de la balade. Nous découvrirons l’église du village datant du XIVème

siècle ainsi que la structure circulaire du bourg qui l’entoure, typique de l’époque féodale. Nous visiterons aussi les deux lavoirs, l’un ancien, l’autre rénové, avant de traverser les jardins potagers qui entourent le village.

10h00 Éric, propriétaire du château de Cambiaire (XIVème siècle), nous montrera le château et son parc et nous racontera son histoire. Nous continuerons ensuite notre balade jusqu’aux jardins du chemin de l’Ours.

11h30 Nous serons accueillis à la ferme de La Fare où Tom et Elsa nous présenteront le travail de maraîcher.es.

12h00 Repas tiré du sac pris à la ferme.

14h00 3 options au choix

1 Retour en autonomie

2 Baignade et pause à la rivière

3 Suite de la balade avec une boucle de découverte ONF présentant quelques essences cévenoles.

15h30 Départ de la cascade du Martinet.

Balade organisée par le Foyer Rural « Le Ginestel » de Saint Etienne Vallée Française. Renseignements Serge au 06 14 69 04 69 .

Salle Polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 14 69 04 69

English :

As part of the « En chemin, j’ai rencontré » walks organized by the foyers ruraux de Lozère, we invite you to take part in a walk to discover the built and land heritage of Saint Etienne Vallée Française. Info: 06 14 69 04 69.

German :

Im Rahmen der Spaziergänge « En chemin, j’ai rencontré » auf Initiative der Foyers Ruraux de Lozère laden wir Sie zu einem Spaziergang ein, bei dem Sie das bauliche und landschaftliche Erbe von Saint Etienne Vallée Française entdecken können. Infos: 06 14 69 04 69.

Italiano :

Nell’ambito delle passeggiate « En chemin, j’ai rencontré » organizzate dai foyers ruraux de Lozère, vi invitiamo a partecipare a una passeggiata alla scoperta del patrimonio edilizio e territoriale di Saint Etienne Vallée Française. Informazioni: 06 14 69 04 69.

Espanol :

En el marco de los paseos « En chemin, j’ai rencontré » organizados por los foyers ruraux de Lozère, le invitamos a participar en un paseo para descubrir el patrimonio construido y terrestre de Saint Etienne Vallée Française. Información: 06 14 69 04 69.

L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRE: BÂTIMENTS ANCIENS ET JARDINS POTAGERS EN VALLÉE FRANÇAISE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-06-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère