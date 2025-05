EN CHEMIN J’AI RENCONTRE: ENTRE BANCELS ET RUISSEAUX – Saint-Germain-de-Calberte, 7 juin 2025 15:00, Saint-Germain-de-Calberte.

Lozère

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

Dans le cadre des balades « En chemin, j’ai rencontré », partez à la découverte de l’importance de l’eau dans notre environnement et dans le quotidien de nos vallées à travers une balade enrichissante entre nature et ouvrages hydrauliques. Exposition sur l’eau et ses usages, inventaires réalisés dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, présentation des jardins des Calquières.

Dans le cadre des balades « En chemin, j’ai rencontré » à l’initiative des foyers ruraux de Lozère, partez à la découverte de l’importance de l’eau dans notre environnement et dans le quotidien de nos vallées à travers une balade enrichissante entre nature et ouvrages hydrauliques. Vous cheminerez aux côtés de plusieurs intervenants qui, chacun à leur manière, témoigneront de leur rapport à cet élément précieux. Vous découvrirez une exposition sur l’eau et ses usages, les inventaires réalisés dans le cadre de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) de St Germain de Calberte et découvrirez les jardins des Calquières et les travaux menés pour leur réhabilitation.

15h départ depuis l’église de Saint Germain de Calberte. La Fabulerie nous présentera son exposition itinérante « Allô à l’eau ? » sur l’eau et ses usages, composée d’interviews sonores, de contes et d’illustrations.

15h30 Nous partirons ensuite en balade sur les hauteurs du village. Le Parc national des Cévennes nous présentera les inventaires (faunes et flores)

effectués pendant les trois ans de l’ABC sur la commune de St Germain.

Nous traverserons plusieurs ruisseaux naturels ou façonnés par l’homme.

17h Retour par les jardins des Calquières, l’association bancels des

Calquières présentera les jardins et les travaux effectués pour leur

réhabilitation. Goûter offert par le Foyer Rural. .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie foyerrural48370@gmail.com

English :

As part of the « En chemin, j’ai rencontré » walks, discover the importance of water in our environment and in the everyday life of our valleys through an enriching stroll between nature and hydraulic structures. Exhibition on water and its uses, inventories carried out as part of the Atlas of Communal Biodiversity, presentation of the Calquières gardens.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Spaziergänge « En chemin, j’ai rencontré » die Bedeutung des Wassers in unserer Umwelt und im Alltag unserer Täler auf einem bereichernden Spaziergang zwischen Natur und Wasserbauwerken. Ausstellung über das Wasser und seine Nutzung, Bestandsaufnahmen im Rahmen des Atlas der kommunalen Biodiversität, Vorstellung der Gärten von Calquières.

Italiano :

Nell’ambito delle passeggiate « En chemin, j’ai rencontré », scoprite l’importanza dell’acqua nel nostro ambiente e nella vita quotidiana delle nostre valli attraverso una passeggiata arricchente tra natura e strutture idrauliche. Mostra sull’acqua e i suoi usi, inventari realizzati nell’ambito dell’Atlante della biodiversità comunale, presentazione dei giardini di Calquières.

Espanol :

En el marco de los paseos « En chemin, j’ai rencontré », descubra la importancia del agua en nuestro entorno y en la vida cotidiana de nuestros valles a través de un enriquecedor paseo entre la naturaleza y las estructuras hidráulicas. Exposición sobre el agua y sus usos, inventarios realizados en el marco del Atlas de la Biodiversidad Comunal, presentación de los jardines de Calquières.

