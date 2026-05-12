Saint Bonnet-Laval

EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ HISTOIRE DE LA LIGNE DU CÉVENOL

Saint Bonnet-Laval Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre de En Chemin j’ai Rencontré, venez randonner sur les traces du patrimoine ferroviaire Lozérien en compagnie de David MICHEL, écrivain de Châpeauroux. Il nous fera découvrir la ligne du Cévenol autour du viaduc du Nouveau Monde. Nous découvrirons également le panorama du Thord qui surplombe la vallée et donne l’aperçu le plus vaste sur cette partie de la ligne.

Inscriptions souhaitées

Dans le cadre de En Chemin j’ai Rencontré, venez randonner sur les traces du patrimoine ferroviaire Lozérien ( 11km, D380m) en compagnie de David MICHEL, écrivain de Châpeauroux. Il nous fera découvrir la ligne du Cévenol autour du viaduc du Nouveau Monde et son histoire fascinante, ainsi que le patrimoine bâti du secteur. Nous découvrirons également le panorama du Thord qui surplombe la vallée et donne l’aperçu le plus vaste sur cette partie de la ligne.

9h30 Rdv à la gare de Châpeauroux pour un accueil café offert par le Foyer Rural de St Symphorien. Nous démarerons ensuite la marche accompagné par David MICHEL et nous traverserons l’Allier en Châpeauroux et le Nouveau Monde pour grimper en direction du Hameau du Thord (bâtons bienvenus).

En arrivant sur le plateau, nous admirerons le panorama sur la ligne Cévenole d’où nous apercevrons également les ruines du Château des Montlaurs. Nous reprendrons la marche vers St Haon.

12h Pique-nique tiré du sac avant la descente vers l’Allier.

16h Arrivée en gare de Châpeauroux pour clôturer cette journée riche en histoire et paysages.

Organisé par le Foyer Rural de Symphorien, les Foyers Ruraux de Lozère et l’Association Sentier en Margeride.

Inscriptions souhaitées.

Possibilité de rejoindre le parcours à mi-chemin pour le pique-nique de midi sur le plateau de St Haon avant la descente. .

Saint Bonnet-Laval 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 49 23 93 foyersruraux48@mouvement-rural.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of En Chemin j’ai Rencontré, come and walk in the footsteps of Lozère’s railway heritage in the company of David MICHEL, a writer from Châpeauroux. He’ll take us on a tour of the Cévenol line around the Nouveau Monde viaduct. We’ll also discover the panorama from Le Thord, which overlooks the valley and offers the widest view of this part of the line.

Registration required

L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ HISTOIRE DE LA LIGNE DU CÉVENOL Saint Bonnet-Laval a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Langogne