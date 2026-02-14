En chemin, Médiathèque des Izards, Toulouse

En chemin Mercredi 25 mars, 14h30 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Début : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00

ATELIER D’ECRITURE parents-enfants « En chemin » par Valérie Chevalier , Cie L’Humus des mots

Mercredi 25 mars de 14h30 à 16h30

à partir de 8 ans

Sur inscription au 05-31-22-94-70

« Promenons-nous dans nos vies, par là ou par ici, en vérité, en rêveries… En route, joyeuses troupes ! ».

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

LA POESIE S’INVITE AUX IZARDS