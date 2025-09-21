EN CHEMIN Saint-Pierre-de-la-Fage

dimanche 21 septembre 2025.

EN CHEMIN

36 chemin de Saint-Pierre Saint-Pierre-de-la-Fage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

« En chemin, sans tambour ni trompette, juste le plaisir de marcher tranquillement tous les quatre. Parfois au hasard du voyage on découvre une petite clairière qui nous tend les bras. On s’arrête là quelques instants et on s’assoit dans l’herbe humide. »

Le groupe EN CHEMIN réunit Delphine et François à la guitare et au chant, Laurent à la contrebasse et André à la guitare et accordéon.

Ce Concert de chansons françaises originales et reprises sera précédé d’un set de la formation UKI PASSEZ SANS ME VOIR. .

36 chemin de Saint-Pierre Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie +33 6 71 62 53 02 frederic.pluskwa@orange.fr

English :

« On the road, without fanfare, just the pleasure of the four of us walking quietly. Sometimes, as we make our way along, we come across a small clearing that stretches out its arms to us. We stop there for a few moments and sit down in the damp grass. »

The group EN CHEMIN comprises Delphine and François on guitar and vocals, Laurent on double bass and André on guitar and accordion.

German :

« Unterwegs, ohne Trommeln und Trompeten, nur das Vergnügen, zu viert gemütlich zu gehen. Manchmal entdecken wir zufällig eine kleine Lichtung, die sich uns anbietet. Dort bleiben wir kurz stehen und setzen uns ins feuchte Gras. »

Die Gruppe EN CHEMIN besteht aus Delphine und François mit Gitarre und Gesang, Laurent am Kontrabass und André mit Gitarre und Akkordeon.

Italiano :

« Durante il cammino, senza fanfare o clamori, solo il piacere di noi quattro che camminiamo tranquillamente. A volte, mentre ci incamminiamo, incontriamo una piccola radura che ci tende le braccia. Ci fermiamo lì per qualche istante e ci sediamo sull’erba umida

Il gruppo EN CHEMIN è composto da Delphine e François alla chitarra e alla voce, Laurent al contrabbasso e André alla chitarra e alla fisarmonica.

Espanol :

« En el camino, sin alharacas ni fanfarrias, sólo el placer de caminar tranquilamente los cuatro. A veces, mientras avanzamos, encontramos un pequeño claro que nos tiende los brazos. Allí nos detenemos unos instantes y nos sentamos en la hierba húmeda

El grupo EN CHEMIN está formado por Delphine y François a la guitarra y la voz, Laurent al contrabajo y André a la guitarra y el acordeón.

