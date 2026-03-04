En chemin vers l’anse de Fouras Fouras
parking de la Sauzaie Fouras Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:00:00
fin : 2026-06-03 11:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-05-20 2026-06-03
Le chant des oiseaux accompagne cette balade hors des sentiers battus.
parking de la Sauzaie Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 animation.rnyves@lpo.fr
English : On the way to Fouras Cove
The birdsong accompanies this walk off the beaten track.
