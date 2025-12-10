EN CHEMIN & VOCAL’ISA Montpeyroux
L’église du Barry Montpeyroux Hérault
Une double affiche exceptionnelle
en première partie, En chemin : chanson française, compositions originales, guitares, contrebasse, clarinette,harmonica, accordéon, ukulélé, percussions
En deuxième partie, Vocal’Isa : une joyeuse douzaine de filles et garçons qui font gaffe aux autres, aiment chanter et jouer ensemble autour d’un répertoire de reprises et pépites en tous genres. .
L’église du Barry Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie boyerfa2003@yahoo.fr
English :
An exceptional double bill
