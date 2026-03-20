En Choeurs #3 Ferme de Villefavard Villefavard
En Choeurs #3 Ferme de Villefavard Villefavard samedi 27 juin 2026.
En Choeurs #3
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Festival En Chœurs revient pour une 3ème édition et invite plusieurs chœurs de territoire pour un joyeux week-end vocal ! Un évènement co-organisé avec la cheffe de chœur Marion Delcourt et le collectif de bénévoles du Chœur du Haut-Limousin. .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : En Choeurs #3
L’événement En Choeurs #3 Villefavard a été mis à jour le 2026-03-16 par Terres de Limousin