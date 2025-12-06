En cœur et en musique Salle de la Gornière Châtellerault
En cœur et en musique Salle de la Gornière Châtellerault samedi 6 décembre 2025.
En cœur et en musique
Salle de la Gornière 15 rue Léon Petit Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Conscert au profit de la Croix Rouge, un vent de nostalgie teintée de swing.
Au programme
Pop Voices, Diapason, Chant’ellerault sour la direction de Florence Grimal et le Kool ba,d. .
Salle de la Gornière 15 rue Léon Petit Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 64 02 22
