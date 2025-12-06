En cœur et en musique Salle de la Gornière Châtellerault

En cœur et en musique Salle de la Gornière Châtellerault samedi 6 décembre 2025.

En cœur et en musique

Salle de la Gornière 15 rue Léon Petit Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Conscert au profit de la Croix Rouge, un vent de nostalgie teintée de swing.

Au programme

Pop Voices, Diapason, Chant’ellerault sour la direction de Florence Grimal et le Kool ba,d. .

Salle de la Gornière 15 rue Léon Petit Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 64 02 22

