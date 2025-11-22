En compagnie de Nicolas Daubanes, visite à deux voix Le Panthéon Paris

Des visites exceptionnelles

Une fois par mois pendant toute la durée de l’exposition, une visite thématique à deux voix permettra de mettre en lumière un angle spécifique du travail de Nicolas Daubanes.

Plasticien, directrice de mémorial, historienne, sociologue et philosophe viendront tour à tour partager leur lecture des œuvres de l’artiste, en sa compagnie et avec le public.

Plusieurs thèmes aux choix

Samedi 22 novembre 2025 à 11 heures

Juliette Belleret, autrice et Dylan Caruso, plasticien

Samedi 22 novembre 2025 à 15 heures

Nicolas Daubanes et Anne Bernou, historienne et historienne de l’art.

Samedi 20 décembre 2025 à 11 heures

Nicolas Daubanes et Aurélie Dessert, directrice du Mémorial National de la prison de Montluc à Lyon

Samedi 31 janvier 2026 à 11 heures

Nicolas Daubanes et Sarah Gensburger, sociologue, politiste et historienne

Samedi 14 février 2026 à 11 heures

Nicolas Daubanes et Fanny Lalande, doctorante, elle consacre sa thèse à l’enfermement sous la Révocation de l’Édit de Nantes

Samedi 14 février 2026 à 15 heures

Nicolas Daubanes et Jean-Philippe Degoul, architecte D.E., docteur en architecture

Dimanche 8 mars 2026 à 15 heures

Nicolas Daubanes et Marie-José Mondzain, philosophe spécialiste de l’art et des images

Tout au long de l’exposition « Ombre est lumière. Mémoires des lieux. », profitez de visites exceptionnelles avec Nicolas Daubanes et ses invités.

payant

Tarification du monument (gratuités applicables)

Public jeunes et adultes.

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

https://www.paris-pantheon.fr/agenda/en-compagnie-de-nicolas-daubanes-visite-a-deux-voix https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis