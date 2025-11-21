EN CONCERT Avec Aline Chevalier | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
EN CONCERT Avec Aline Chevalier | Bar de L’Autre Lieu
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L'Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:59:00
2025-11-21
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 novembre dans le bar de L’Autre Lieu pour un concert événement de chanson française et pop mélancolique avec l’artiste Aline Chevalier et Gilles Belouin, au bar de L’Autre Lieu dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
+33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
