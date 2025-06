En concert: le choeur des trois vallées Nyons 4 juillet 2025 21:00

Drôme

En concert: le choeur des trois vallées Temple de Nyons Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 22:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Dans le cadre des concerts d’été donné au temple de Nyons, Le Choeur des 3 vallées se produira vendredi 4 juillet à 21heures

.

Temple de Nyons

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes isagriffefinck@gmail.com

English :

As part of the summer concerts at the Nyons temple, Le Choeur des 3 vallées will perform on Friday, July 4 at 9pm

German :

Im Rahmen der Sommerkonzerte im Tempel von Nyons tritt der Choeur des 3 vallées am Freitag, den 4. Juli um 21 Uhr auf

Italiano :

Nell’ambito dei concerti estivi al tempio di Nyons, il Choeur des 3 vallées si esibirà venerdì 4 luglio alle 21.00

Espanol :

En el marco de los conciertos de verano del templo de Nyons, el Choeur des 3 vallées actuará el viernes 4 de julio a las 21:00 horas

L’événement En concert: le choeur des trois vallées Nyons a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale