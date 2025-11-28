En concert Le trio vocal Radio Cadillac | P200 à L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

En concert Le trio vocal Radio Cadillac | P200 à L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin vendredi 28 novembre 2025.

En concert Le trio vocal Radio Cadillac | P200 à L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 23:59:00

Date(s) :
2025-11-28

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 28 novembre à 20h au P200 à L’Autre Lieu dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin pour une soirée qui va swinguer !   .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73  info@lautre-lieu.fr

English : En concert Le trio vocal Radio Cadillac | P200 à L’Autre Lieu

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement En concert Le trio vocal Radio Cadillac | P200 à L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin