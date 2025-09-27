En concert Les Francbâtards (+1ere partie Normandy Ska Jazz) | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
En concert Les Francbâtards (+1ere partie Normandy Ska Jazz) | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 27 septembre 2025.
En concert Les Francbâtards (+1ere partie Normandy Ska Jazz) | P200
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27 23:59:00
Date(s) :
2025-09-27
Rendez-vous le samedi 27 septembre à partir de 20h dans le plateau P200 de L’Autre Lieu, dans L’Espace René Le Bas (dans l’ancien hôpital maritime) pour une soirée musicale autour des musiques du monde avec les Francbâtards et Normandy Ska Jazz en 1ere partie. .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
English : En concert Les Francbâtards (+1ere partie Normandy Ska Jazz) | P200
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement En concert Les Francbâtards (+1ere partie Normandy Ska Jazz) | P200 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin