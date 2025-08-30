EN CONCERT Quartet vocal avec Dedamédom | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-08-30 20:00:00
fin : 2025-08-30 23:59:00
2025-08-30
???Rendez-vous le samedi 30 août à 20h au bar de L’Autre Lieu pour une soirée de reprises acapella de chansons françaises.
Dedamédom un souffle nouveau sur la chanson française
Laissez-vous emporter par Dedamédom, un quartet vocal aussi surprenant que captivant ! Deux femmes, deux hommes, quatre voix qui s’entrelacent pour faire revivre les plus belles perles de la chanson française de ces soixante dernières années. .
Cherbourg-en-Cotentin 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73
