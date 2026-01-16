[En conférence parentalité] L’art de dire non… en ayant la conscience tranquille Barr

[En conférence parentalité] L’art de dire non… en ayant la conscience tranquille

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-03 21:00:00

Le Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Barr vous invite à une conférence pratique et enrichissante, ouverte à tous parents, futurs parents et professionnels de l’enfance.

Animée par David Dutarte, éducateur et responsable de FamilyLabs France , cette conférence propose des outils pratiques et bienveillants pour mieux gérer les moments où il faut dire non à nos enfants, tout en restant sereins.

Venez échanger, apprendre et repartir avec des clés pour une parentalité plus apaisée ! .

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 54 parentalite@paysdebarr.fr

English :

The Service Enfance Jeunesse of the Communauté de Communes du Pays de Barr invites you to a practical and enriching conference, open to all: parents, future parents and childcare professionals.

