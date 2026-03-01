En corps et encore Regnéville-sur-Mer

En corps et encore

79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’entreprise PLUCHARD AND CO CHOCO dirigée par le tyrannique Anatole PLUCHARD est sur le point de décrocher le contrat du siècle avec le magnat du chocolat belge, Jasper VAN DER TRUFFE.

Mais quand le patron PLUCHARD surprend une jeune employée, Candy CHOUCRETTE, en train de déguster des carrés de chocolats sur les lignes de production de son usine, la colère noire de l’un et l’insouciance moqueuse de l’autre, vont les mener à subir les foudres de Magda D’ESPELETTE, personnage énigmatique qui va leur jeter un bien étrange sort vous allez ainsi être les témoins du transfert surnaturel de l’âme de Miss CHOUCRETTE dans le corps de l’Empereur PLUCHARD, et vice et versa. Les âmes vont changer de corps !

Un phénomène qui va emporter la palette des personnages rocambolesques de ce vaudeville dans un tourbillon de situations aussi folles les unes que les autres. Eugène BECHAMEL, le domestique ironique ; Daphnée PLUCHARD, enthousiaste aux idées saugrenues ; sans compter Sylviane GRONCHON et Nanard, syndicalistes endurcis. Ajoutez à cela Joséphine VIDETRIEK, excédée par son patron, VAN DER TRUFFE, qui la fatigue, et augmente son ardent désir de parvenir à la retraite au plus vite.

Enfin, Eglantine PIQUEDOUX, assistante de Direction de PLUCHARD AND CO CHOCO, va tout tenter pour ramener cet équipage incontrôlable à la raison … Mais y parviendra-t-elle ?

Une comédie croustillante, fondante et terriblement drôle… à déguster sans modération, avec la touche qui caractérise notre troupe, à savoir vous inclure dans le spectacle, ami public !

Réservation conseillée.

Rendez-vous les 28 et 29 mars à Regnéville-sur-Mer. .

79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 80 60 19 53 sylvainlebreton@yahoo.fr

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English : En corps et encore

L’événement En corps et encore Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Coutances Tourisme