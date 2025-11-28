En Corps !, le festival de danse revient pour sa huitième édition Maison de la musique de Nanterre Nanterre
En Corps !, le festival de danse revient pour sa huitième édition Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 28 novembre 2025.
Le festival En Corps ! revient du 28 novembre au 13 décembre 2025 pour une 8ᵉ édition placée sous le signe du mouvement et de la rencontre. Conçu par La Place, centre culturel hip-hop de Paris, cet événement met en lumière la diversité des écritures chorégraphiques à travers spectacles, battles, DJ sets, workshops et conférences.
Pour la première fois, le festival devient itinérant, et investit La Place ainsi que quatre lieux partenaires en Île-de-France : le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, le Point Fort d’Aubervilliers, la Maison de la Musique de Nanterre et Freestyle Villette.
Une immersion vibrante dans la performance chorégraphique, entre énergie, créativité et partage.
AU PROGRAMME :
VENDREDI 28 NOVEMBRE :
THE MOBB IS CALLING : vol 1 / Carte Blanche à UnitS
Le Point Fort d’Aubervilliers – gratuit
SAMEDI 29 NOVEMBRE :
Nocturne Danse #48 : tamUjUntU – (Via Katlehong et Paulo Azevedo, Cia Gente) / UnitS
Théâtre Louis Aragon Tremblay en France – billetterie
MERCREDI 3 DÉCEMBRE :
Workshop hip-hop Cie KH
La Place – gratuit
Conférence Bruyantes : Les scènes hip-hop, un espace de résistance pour les danseuses ?La Place – gratuit
JEUDI 4 DÉCEMBRE :
Nadéeya (Cie aKôt) – Sawata
Dexter – Griot – acte 1 : Fo Lion (Cie Art – Track)
La Place – billetterie
SAMEDI 6 DÉCEMBRE :
Compagnie Hylel – Asmanti [Midi-Minuit]
Compagnie KH – Roses
Maison de la musique de Nanterre – Billetterie
SAMEDI 13 DÉCEMBRE :
La Place X Freestyle Villette : Carte blanche à Tijo Aimé – soirée Atmosphère
Freestyle Villette – gratuit
Du 28 novembre au 13 décembre, La Place et ses partenaires font battre le cœur de la danse hip-hop avec En Corps !, le festival d’expression chorégraphique mêlant spectacles, battles, DJ sets et workshops.
Du vendredi 28 novembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :
payant Tout public.
Date(s) :
Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre
