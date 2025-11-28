En Corps !, le festival de danse revient pour sa huitième édition Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Le festival En Corps ! revient du 28 novembre au 13 décembre 2025 pour une 8ᵉ édition placée sous le signe du mouvement et de la rencontre. Conçu par La Place, centre culturel hip-hop de Paris, cet événement met en lumière la diversité des écritures chorégraphiques à travers spectacles, battles, DJ sets, workshops et conférences.

Pour la première fois, le festival devient itinérant, et investit La Place ainsi que quatre lieux partenaires en Île-de-France : le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, le Point Fort d’Aubervilliers, la Maison de la Musique de Nanterre et Freestyle Villette.

Une immersion vibrante dans la performance chorégraphique, entre énergie, créativité et partage.

AU PROGRAMME :

VENDREDI 28 NOVEMBRE :

THE MOBB IS CALLING : vol 1 / Carte Blanche à UnitS

Le Point Fort d’Aubervilliers – gratuit

SAMEDI 29 NOVEMBRE :

Nocturne Danse #48 : tamUjUntU – (Via Katlehong et Paulo Azevedo, Cia Gente) / UnitS

Théâtre Louis Aragon Tremblay en France – billetterie

MERCREDI 3 DÉCEMBRE :

Workshop hip-hop Cie KH

La Place – gratuit

Conférence Bruyantes : Les scènes hip-hop, un espace de résistance pour les danseuses ?La Place – gratuit

JEUDI 4 DÉCEMBRE :

Nadéeya (Cie aKôt) – Sawata

Dexter – Griot – acte 1 : Fo Lion (Cie Art – Track)

La Place – billetterie

SAMEDI 6 DÉCEMBRE :

Compagnie Hylel – Asmanti [Midi-Minuit]

Compagnie KH – Roses

Maison de la musique de Nanterre – Billetterie

SAMEDI 13 DÉCEMBRE :

La Place X Freestyle Villette : Carte blanche à Tijo Aimé – soirée Atmosphère

Freestyle Villette – gratuit

Du vendredi 28 novembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

payant Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

