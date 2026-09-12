Informations pratiques

Bize-Minervois

EN COULISSE, VISITE DE L’ODYSÉE DE L’OLIVIER

Hameau Cabezac Bize-Minervois Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 08:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Visitez le monde de l’Olive ! Le moulin de l’Oulibo vous ouvre ses portes à la découverte de l’arbre éternel, l’olivier. Cette visite guidée vous révèlera les secrets de fabrication de l’huile d’olive et des olives de table de la coopérative. Un voyage extraordinaire en 4 étapes pour vivre la culture de l’olivier

– L’oliveraie pédagogique

– Son et Lumière dans le moulin

– Espace Muséographique

– Initiation à la dégustation des olives et des huiles d’olives

Durée de la visite 1h30

À l’occasion d’Entreprise en Coulisse 2026, découvrez notre exposition photo commentée.

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Hameau Cabezac Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 41 88 84 resp-tourisme@loulibo.com

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English :

Visit the World of the Olive! The Oulibo Mill welcomes you to discover the “eternal tree,” the olive tree. This guided tour will reveal the secrets behind the cooperative’s production of olive oil and table olives. An extraordinary journey in 4 stages to experience olive cultivation:

– The educational olive grove

– Sound and Light in the mill

– Museum area

– Introduction to olive and olive oil tasting

Tour duration: 1 hour 30 minutes

As part of “Entreprise en Coulisse 2026,” discover our annotated photo exhibition.

L’événement EN COULISSE, VISITE DE L’ODYSÉE DE L’OLIVIER Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-09-02 par