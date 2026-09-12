EN COULISSE, VISITE DE L’ODYSÉE DE L’OLIVIER Bize-Minervois
lundi 19 octobre 2026 · Bize-Minervois
Informations pratiques
Bize-Minervois
EN COULISSE, VISITE DE L’ODYSÉE DE L’OLIVIER
Hameau Cabezac Bize-Minervois Aude
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 08:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Visitez le monde de l’Olive ! Le moulin de l’Oulibo vous ouvre ses portes à la découverte de l’arbre éternel, l’olivier. Cette visite guidée vous révèlera les secrets de fabrication de l’huile d’olive et des olives de table de la coopérative. Un voyage extraordinaire en 4 étapes pour vivre la culture de l’olivier
– L’oliveraie pédagogique
– Son et Lumière dans le moulin
– Espace Muséographique
– Initiation à la dégustation des olives et des huiles d’olives
Durée de la visite 1h30
À l’occasion d’Entreprise en Coulisse 2026, découvrez notre exposition photo commentée.
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Hameau Cabezac Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 41 88 84 resp-tourisme@loulibo.com
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English :
Visit the World of the Olive! The Oulibo Mill welcomes you to discover the “eternal tree,” the olive tree. This guided tour will reveal the secrets behind the cooperative’s production of olive oil and table olives. An extraordinary journey in 4 stages to experience olive cultivation:
– The educational olive grove
– Sound and Light in the mill
– Museum area
– Introduction to olive and olive oil tasting
Tour duration: 1 hour 30 minutes
As part of “Entreprise en Coulisse 2026,” discover our annotated photo exhibition.
L’événement EN COULISSE, VISITE DE L’ODYSÉE DE L’OLIVIER Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-09-02 par
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