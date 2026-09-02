Informations pratiques

Villasavary

EN COULISSE, VISITE DÉCOUVERTE BESPLAS LE TERROIR INSOUPÇONNÉ DE LA LAVANDE

La Viguière Villasavary Aude

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Partez à la découverte de Besplas, le terroir insoupçonné de la Lavande en Occitanie ! La plus noble des lavandes a choisi l’Aude pour exprimer tous ses parfums… À Villasavary, la lavande fine puise sa force dans les collines du Lauragais, embaumant l’ai

À l’occasion d’Entreprise en Coulisse 2026, du 20 au 24 octobre 2026,

Parcours sensoriel autour de la lavande, sentier découverte et démonstration de distillation

Visite guidée tous les jours à 10h00, réservation en ligne conseillée

Ouverture de la boutique de 10h00 à 18h00

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La Viguière Villasavary 11150 Aude Occitanie +33 6 63 27 91 05 lescollinesdebesplas@gmail.com

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English :

Set out to discover Besplas, the unexpected home of lavender in Occitanie! The finest variety of lavender has chosen the Aude department to reveal its full fragrance… In Villasavary, fine lavender draws its strength from the hills of the Lauragais, filling the air

%C0 As part of “Entreprise en Coulisse 2026,” October 20–24, 2026:

A sensory journey through lavender, a discovery trail, and a distillation demonstration

Guided tours daily at 10:00 a.m.; online reservations recommended

Shop hours: 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

L’événement EN COULISSE, VISITE DÉCOUVERTE BESPLAS LE TERROIR INSOUPÇONNÉ DE LA LAVANDE Villasavary a été mis à jour le 2026-09-02 par