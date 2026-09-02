EN COULISSE, VISITE DU MUSÉE DU CHOCOLAT Montredon-des-Corbières

Informations pratiques

Montredon-des-Corbières

EN COULISSE, VISITE DU MUSÉE DU CHOCOLAT

165 Rue du Pech Redon Montredon-des-Corbières Aude

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-24 12:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Visitez le musée du chocolat en spectacle sons et lumières et plongez dans le monde merveilleux du cacao ! L’histoire du chocolat n’aura plus de secrets pour vous !

Pour la semaine Entreprise en Coulisse, visite du lundi 19 octobre au samedi 24 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Visite guidée et démonstration et dégustation de mendiants avec le Chef et 10% de remise sur les achats en boutique.

Vous découvrirez toutes ces douceurs dans notre boutique ainsi que notre collection de charmantes boîtes souvenirs de notre Région. Tous nos produits sont fabriqués Artisanalement, dans la plus pure des traditions, garantis sans conservateurs, sans huile de palme, sans arômes artificiels.

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165 Rue du Pech Redon Montredon-des-Corbières 11100 Aude Occitanie +33 4 68 27 04 04 delphine.chocolatierscathares@gmail.com

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English :

Visit the Chocolate Museum’s sound-and-light show and immerse yourself in the wonderful world of cacao! The history of chocolate will hold no more secrets for you!

For “Behind the Scenes” Corporate Week, tours are available Monday, October 19, through Saturday, October 24, from 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and from 1:30 p.m. to 6:00 p.m.

Guided tour, demonstration, and tasting of mendiants with the Chef, plus a 10% discount on purchases in the gift shop.

You’ll discover all these sweet treats in our shop, as well as our collection of charming souvenir boxes from our region. All our products are handcrafted in the purest tradition and guaranteed to be free of preservatives, palm oil, and artificial flavors.

L’événement EN COULISSE, VISITE DU MUSÉE DU CHOCOLAT Montredon-des-Corbières a été mis à jour le 2026-09-02 par