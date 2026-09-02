EN COULISSE, VISITE MÉTIER DE VIGNERON AU DOMAINE FAMILLE FABRE Luc-sur-Orbieu

Informations pratiques

Luc-sur-Orbieu

EN COULISSE, VISITE MÉTIER DE VIGNERON AU DOMAINE FAMILLE FABRE

1 Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 11:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Plongez dans le métier de vigneron lors d’une visite immersive au Château de Luc. Découvrez la géologie, l’appellation, la vinification et les gestes du quotidien. Accédez exceptionnellement à la cave de production.

A l’occasion de entreprise en coulisse, du lundi 19 octobre au samedi 24 octobre, à 11h, visite guidée.

Cette expérience privilégiée vous emmène à la découverte des coulisses d’un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations.

– Balade immersive au cœur du domaine Famille Fabre

– Découverte de la géologie, des terroirs et de l’appellation

– Accès exceptionnel à la cave de production

– Explication de la vinification, du raisin au vin

– Dégustation de vins et de jus de raisin Famille Fabre

Accueil boutique Lundi au Samedi, de 10h à18h

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1 Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 80 oenotourisme@famille-fabre.com

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English :

Immerse yourself in the world of winemaking during an immersive tour at Château de Luc. Discover the geology, the appellation, the winemaking process, and the day-to-day tasks. Enjoy exclusive access to the production cellar.

As part of the “Behind the Scenes” event, from Monday, October 19, through Saturday, October 24, at 11 a.m., a guided tour will be offered.

This exclusive experience takes you behind the scenes to discover expertise passed down through several generations.

– Immersive tour at the heart of the Fabre family estate

– An exploration of the geology, terroirs, and appellation

– Exclusive access to the production cellar

– An explanation of the winemaking process, from grape to wine

– Tasting of Famille Fabre wines and grape juice

Shop hours: Monday through Saturday, 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement EN COULISSE, VISITE MÉTIER DE VIGNERON AU DOMAINE FAMILLE FABRE Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2026-09-02 par