EN COULISSE, VISITE MÉTIER DE VIGNERON AU DOMAINE FAMILLE FABRE Luc-sur-Orbieu
lundi 19 octobre 2026 · Luc-sur-Orbieu
Informations pratiques
Luc-sur-Orbieu
EN COULISSE, VISITE MÉTIER DE VIGNERON AU DOMAINE FAMILLE FABRE
1 Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu Aude
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 11:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Plongez dans le métier de vigneron lors d’une visite immersive au Château de Luc. Découvrez la géologie, l’appellation, la vinification et les gestes du quotidien. Accédez exceptionnellement à la cave de production.
A l’occasion de entreprise en coulisse, du lundi 19 octobre au samedi 24 octobre, à 11h, visite guidée.
Cette expérience privilégiée vous emmène à la découverte des coulisses d’un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations.
– Balade immersive au cœur du domaine Famille Fabre
– Découverte de la géologie, des terroirs et de l’appellation
– Accès exceptionnel à la cave de production
– Explication de la vinification, du raisin au vin
– Dégustation de vins et de jus de raisin Famille Fabre
Accueil boutique Lundi au Samedi, de 10h à18h
.
1 Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 80 oenotourisme@famille-fabre.com
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English :
Immerse yourself in the world of winemaking during an immersive tour at Château de Luc. Discover the geology, the appellation, the winemaking process, and the day-to-day tasks. Enjoy exclusive access to the production cellar.
As part of the “Behind the Scenes” event, from Monday, October 19, through Saturday, October 24, at 11 a.m., a guided tour will be offered.
This exclusive experience takes you behind the scenes to discover expertise passed down through several generations.
– Immersive tour at the heart of the Fabre family estate
– An exploration of the geology, terroirs, and appellation
– Exclusive access to the production cellar
– An explanation of the winemaking process, from grape to wine
– Tasting of Famille Fabre wines and grape juice
Shop hours: Monday through Saturday, 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement EN COULISSE, VISITE MÉTIER DE VIGNERON AU DOMAINE FAMILLE FABRE Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2026-09-02 par
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