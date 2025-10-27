En coulisses Découvrez les coulisses d’AXIROUTE Patay

2025-10-27 14:00:00

2025-10-28 16:00:00

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06

Dans le cadre de la 1ère édition de En Coulisses, découvrez une entreprise de travaux publics.

AXIROUTE, agence du Loiret intégrée au Groupe ROGER MARTIN depuis 2016, est un acteur incontournable des travaux publics dans la région Centre. Grâce à ses compétences en terrassements, VRD, réseaux et chaussées, appuyées par ses propres outils industriels et sa centrale d’enrobés à Patay, l’entreprise accompagne aussi bien les marchés publics que privés. Alliant expertise, réactivité et professionnalisme, AXIROUTE assure la réussite de projets de toutes tailles et contribue durablement à l’aménagement du territoire.

Le nombre de places est limité et la visite d’une durée de 2h est accessible à tous.

Recommandations chaussures basses fermées & visite en extérieur principalement. .

200 Rue Emmanuel Léger Patay 45310 Loiret Centre-Val de Loire

English :

AXIROUTE, the Loiret branch that has been part of the ROGER MARTIN Group since 2016, is a key player in public works in the Centre region.

German :

AXIROUTE, die Niederlassung im Département Loiret, die seit 2016 zur ROGER MARTIN-Gruppe gehört, ist ein unumgänglicher Akteur im Bereich des öffentlichen Bauwesens in der Region Centre.

Italiano :

AXIROUTE, la filiale del Loiret che fa parte del Gruppo ROGER MARTIN dal 2016, è un attore chiave nei lavori pubblici della regione del Centro.

Espanol :

AXIROUTE, la filial de Loiret que forma parte del Grupo ROGER MARTIN desde 2016, es un actor clave de la obra pública en la región Centro.

