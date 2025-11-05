En coulisses Découvrez les coulisses de Brodelec L’art du marquage textile industriel Fay-aux-Loges

En coulisses Découvrez les coulisses de Brodelec L’art du marquage textile industriel

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05 11:00:00

2025-11-05

Plongez au cœur de l’artisanat d’excellence avec une visite guidée de l’atelier OéBa à Fay-aux-Loges. L’usine se compose de deux espaces complémentaires une menuiserie de 3 000 m² et une métallerie de 800 m², où bois et métal prennent vie pour créer des escaliers sur mesure uniques.

Dans le cadre de la 1ère édition d’En Coulisses, découvrez OéBa.

Lors de la visite, vous découvrirez chaque étape de fabrication, du choix des matériaux à l’assemblage final, et pourrez observer les artisans à l’œuvre. Un moment privilégié pour comprendre la précision, la créativité et le savoir-faire qui font la réputation d’OéBa, tout en explorant un univers où tradition et innovation se rencontrent.

Le nombre de places est limité et la visite d’une durée de 1h est accessible à partir de 13 ans. 2 .

50-111 Rue Bernard de la Rochefoucauld Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Dive into the heart of craftsmanship excellence with a guided tour of the OéBa workshop in Fay-aux-Loges. The factory comprises two complementary areas: a 3?000?m² joinery workshop and an 800?m² metal workshop, where wood and metal come to life to create unique, made-to-measure staircases.

German :

Tauchen Sie bei einer Führung durch das Atelier OéBa in Fay-aux-Loges in das Herz exzellenter Handwerkskunst ein. Die Fabrik besteht aus zwei sich ergänzenden Bereichen: einer 3?000?m² großen Tischlerei und einer 800?m² großen Metallwerkstatt, wo Holz und Metall zum Leben erweckt werden, um einzigar

Italiano :

Immergetevi nel cuore dell’eccellenza artigianale con una visita guidata al laboratorio OéBa di Fay-aux-Loges. La fabbrica comprende due aree complementari: un laboratorio di falegnameria di 3.000 m² e un’officina metallica di 800 m², dove legno e metallo prendono vita per creare scale uniche su mis

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la excelencia artesanal con una visita guiada al taller de OéBa en Fay-aux-Loges. La fábrica consta de dos áreas complementarias: un taller de ebanistería de 3.000 m² y un taller de metal de 800 m², donde la madera y el metal cobran vida para crear escaleras únicas hechas

