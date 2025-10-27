En coulisses Découvrez les coulisses de Brodelec L’art du marquage textile industriel Saint-Jean-le-Blanc

En coulisses Découvrez les coulisses de Brodelec L’art du marquage textile industriel Saint-Jean-le-Blanc lundi 27 octobre 2025.

En coulisses Découvrez les coulisses de Brodelec L’art du marquage textile industriel

642 Rue Paul Héroult Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-11-05 14:45:00

Date(s) :

2025-10-27 2025-10-29 2025-11-03 2025-11-05

Depuis 48 ans dans le Loiret, Brodelec personnalise textiles et supports avec un savoir-faire unique.

Découvrez les ateliers de broderie industrielle (vêtements de travail, communication, prêt-à-porter…) et les techniques d’impression sur une multitude de supports.

Dans le cadre de la 1ère édition d’En Coulisses, découvrez BRODELEC.

Depuis 48 ans dans le Loiret, Brodelec personnalise textiles et supports avec un savoir-faire unique.

Découvrez les ateliers de broderie industrielle (vêtements de travail, communication, prêt-à-porter…) et les techniques d’impression sur une multitude de supports tissus en rouleaux, matières solides, films, ou encore vêtements déjà confectionnés.

Une immersion captivante dans les coulisses de la personnalisation textile à grande échelle !

Visite entre 30 et 45 min accessible à partir de 12 ans nombre de places limité .

642 Rue Paul Héroult Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

English :

For 48 years in the Loiret region, Brodelec has been personalizing textiles and media with unique expertise.

Discover our industrial embroidery workshops (workwear, communications, ready-to-wear, etc.) and our printing techniques for a multitude of materials.

German :

Seit 48 Jahren verleiht Brodelec im Département Loiret Textilien und Materialien mit einzigartigem Know-how eine persönliche Note.

Entdecken Sie die Werkstätten für industrielle Stickerei (Arbeitskleidung, Kommunikation, Konfektionskleidung usw.) und die Drucktechniken für eine Vielzahl von Materialien.

Italiano :

Da 48 anni Brodelec personalizza tessuti e altri materiali nella regione francese del Loiret, avvalendosi di un know-how unico.

Scoprite i nostri laboratori di ricamo industriale (abbigliamento da lavoro, comunicazione, prêt-à-porter, ecc.) e le nostre tecniche di stampa su un’ampia gamma di materiali.

Espanol :

Brodelec lleva 48 años personalizando textiles y otros materiales en la región francesa de Loiret, gracias a su experiencia única.

Descubra nuestros talleres de bordado industrial (vestuario laboral, comunicación, prêt-à-porter, etc.) y nuestras técnicas de estampación sobre una amplia gama de materiales.

L’événement En coulisses Découvrez les coulisses de Brodelec L’art du marquage textile industriel Saint-Jean-le-Blanc a été mis à jour le 2025-10-22 par ADRT45