En coulisses Découvrez les coulisses de CAP45 Olivet

En coulisses Découvrez les coulisses de CAP45 Olivet lundi 3 novembre 2025.

En coulisses Découvrez les coulisses de CAP45

907 Rue de Bourges Olivet Loiret

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 15:00:00

fin : 2025-11-04 15:30:00

Date(s) :

2025-11-03 2025-11-04

Plongez dans les coulisses de CAP 45 Olivet et découvrez l’univers passionnant de l’automobile ! Des ateliers mécaniques à la carrosserie, en passant par la peinture et le service après-vente, vous suivrez pas à pas le quotidien d’un garage moderne.

Dans le cadre de la 1ère édition d’En coulisses, plongez dans les coulisses de CAP 45 Olivet et découvrez l’univers passionnant de l’automobile ! Des ateliers mécaniques à la carrosserie, en passant par la peinture et le service après-vente, vous suivrez pas à pas le quotidien d’un garage moderne. Une immersion unique au cœur du savoir-faire technique, de l’innovation et de la relation client, pour mieux comprendre comment expertise et passion se mettent chaque jour au service des conducteurs.

Le nombre de places est limité et la visite d’une durée de 20 min est accessible à tous. .

907 Rue de Bourges Olivet 45100 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Go behind the scenes at CAP 45 Olivet and discover the exciting world of the automobile! From mechanical workshops to bodywork, paintwork and after-sales service, you’ll follow the day-to-day running of a modern garage, step by step.

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von CAP 45 Olivet und entdecken Sie die spannende Welt des Automobils! Von den mechanischen Werkstätten über die Karosseriewerkstatt, die Lackiererei und den Kundendienst verfolgen Sie Schritt für Schritt den Alltag in einer modernen Autowerkstatt.

Italiano :

Andate dietro le quinte di CAP 45 Olivet e scoprite l’emozionante mondo delle auto! Dalle officine meccaniche alla carrozzeria, dalla verniciatura all’assistenza post-vendita, seguirete passo dopo passo la gestione quotidiana di una moderna officina.

Espanol :

Adéntrese en los entresijos del CAP 45 Olivet y descubra el apasionante mundo del automóvil Desde los talleres mecánicos hasta los de chapa y pintura, pasando por el servicio posventa, seguirás paso a paso el día a día de un taller moderno.

L’événement En coulisses Découvrez les coulisses de CAP45 Olivet a été mis à jour le 2025-10-22 par ADRT45