En coulisses Découvrez les coulisses de la Pépinière Francia Thauvin Saint-Cyr-en-Val lundi 27 octobre 2025.

Dans le cadre de la 1ère édition de En Coulisses, découvrez la pépinière Francia Thauvin.

Plongez au cœur des allées de rosiers anciens, botaniques et orléanaises, cultivés avec passion depuis plusieurs générations. Découvrez le secret de leur culture, de la greffe à l’entretien quotidien, et suivez le parcours complet jusqu’à la vente et l’expédition. Une expérience sensorielle et botanique unique, pour tous les amoureux de roses et de nature.

Pensez à vous habiller chaudement et à porter des chaussures confortables pour marcher.

Visite entre 2h et 3h accessible aux adultes nombre de places limité. .

345 Rue des Pépinières Saint-Cyr-en-Val 45590 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Immerse yourself in the aisles of old roses, botanicals and Orléans roses, grown with passion for generations. Discover the secret of their cultivation, from grafting to daily care, and follow the entire process through to sale and dispatch.

German :

Tauchen Sie ein in die Alleen alter, botanischer und Orleans-Rosen, die seit mehreren Generationen mit Leidenschaft gezüchtet werden. Entdecken Sie das Geheimnis ihres Anbaus, von der Veredelung bis zur täglichen Pflege, und verfolgen Sie den gesamten Weg bis zum Verkauf und Versand.

Italiano :

Immergetevi nelle corsie di rose antiche, botaniche e di Orléans, coltivate con passione da diverse generazioni. Scoprite i segreti della loro coltivazione, dall’innesto alla cura quotidiana, e seguiteli fino alla vendita e alla spedizione.

Espanol :

Sumérjase en los pasillos de rosas antiguas, botánicas y de Orleans, cultivadas con pasión desde hace varias generaciones. Descubra el secreto de su cultivo, desde el injerto hasta los cuidados diarios, y sígalas hasta su venta y expedición.

