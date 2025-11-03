En coulisses Découvrez les coulisses de l’entretien des routes départementales Fleury-les-Aubrais

En coulisses Découvrez les coulisses de l’entretien des routes départementales

Dans le cadre de la 1ère édition d’En Coulisses, découvrez l’agence territoriale de Fleury-les-Aubrais.

Au sein de la direction de l’Ingénierie et des Infrastructures du Département, 230 agents veillent sur un réseau de routes départementales qui structure le Loiret et permet son développement.

Venez découvrir les équipes du centre technique de Fleury-les-Aubrais qui ont en charge l’entretien des routes départementales sur le secteur de la Métropole d’Orléans et l’ouest du Département. 60 agents pour 957 km de routes départementales, en charge des interventions sur la tangentielle (balisage, travaux d’entretien fauchage) et du salage des routes en hiver.

Durée de la visite 1h30mn. Age minimum 18 ans. Pas de talons. .

69 Rue Victor Hugo Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

English :

As part of the 1st edition of En Coulisses, discover the Fleury-les-Aubrais territorial agency.

Within the department’s Engineering and Infrastructure Division, 230 agents watch over a network of departmental roads that structure the Loiret and enable its development.

German :

Im Rahmen der ersten Ausgabe von En Coulisses entdecken Sie die Gebietsagentur von Fleury-les-Aubrais.

In der Direktion für Ingenieurwesen und Infrastruktur des Departements kümmern sich 230 Mitarbeiter um ein Netz von Departementsstraßen, das das Loiret strukturiert und seine Entwicklung ermöglich

Italiano :

Nell’ambito della prima edizione di Dietro le quinte, scoprite l’agenzia territoriale di Fleury-les-Aubrais.

Nell’ambito della Divisione Ingegneria e Infrastrutture del Dipartimento, 230 persone si occupano di una rete di strade dipartimentali che strutturano il Loiret e ne consentono lo sviluppo.

Espanol :

En el marco de la 1ª edición de Entre bastidores, descubra la agencia territorial de Fleury-les-Aubrais.

En el seno de la Dirección de Ingeniería e Infraestructuras del Departamento, 230 personas se ocupan de una red de carreteras departamentales que estructuran el Loiret y permiten su desarrollo.

