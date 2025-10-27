En coulisses Découvrez les coulisses des plus grand événements d’Orléans (Comet, Zenith….) Orléans

En coulisses Découvrez les coulisses des plus grand événements d’Orléans (Comet, Zenith….) Orléans lundi 27 octobre 2025.

Découvrez les coulisses des plus grands événements d’Orléans ! Avec Orléans Events, explorez des lieux emblématiques et plongez dans l’univers de l’organisation événementielle. Une visite immersive pour comprendre comment naissent spectacles, salons et rendez-vous professionnels d’exception.

Visite de 2h à partir de 10 ans nombre de places limité .

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Go behind the scenes of Orléans?s biggest events! With Orléans Events, explore emblematic venues and immerse yourself in the world of event organization. An immersive tour to understand how shows, trade fairs and exceptional business meetings are created.

Visit

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der größten Veranstaltungen in Orléans! Erkunden Sie mit Orléans Events symbolträchtige Orte und tauchen Sie ein in die Welt der Veranstaltungsorganisation. Eine immersive Tour, um zu verstehen, wie Shows, Messen und außergewöhnliche Geschäftstreffen entstehen.

Besuchen Sie

Italiano :

Andate dietro le quinte di alcuni dei più grandi eventi di Orléans! Con Orléans Events, esplorate luoghi emblematici e immergetevi nel mondo dell’organizzazione di eventi. Fate un tour immersivo e scoprite come nascono spettacoli, fiere e incontri d’affari eccezionali.

Visitate

Espanol :

Descubra los bastidores de algunos de los mayores eventos de Orleans Con Orléans Events, explore lugares emblemáticos y sumérjase en el mundo de la organización de eventos. Haga un recorrido envolvente y descubra cómo se crean espectáculos, ferias y reuniones de negocios excepcionales.

Visite

