En coulisses Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

En coulisses Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier samedi 20 septembre 2025.

En coulisses Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources mais aussi ses coulisses. Les bibliothécaires vous montreront l’envers du décor et vous présenteront les trésors de notre fonds patrimonial.

Tout public.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine Visite