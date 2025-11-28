EN CRISE DE LA QUARANTAINE SALLE DU PICON Le Fousseret

EN CRISE DE LA QUARANTAINE

SALLE DU PICON 8 Pl. du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

40 ans et toujours aussi loseuse mais en plus ringarde.

Se rendre compte qu’on vieillit, ce n’est pas toujours évident…

Mais ça peut être marrant…

Alors, j’ai voulu créer un spectacle plein d’autodérision,

À travers des petites anecdotes de ma vie

Pour me présenter tel que je suis

Avec tous mes défauts mais beaucoup d’humour… 3 .

SALLE DU PICON 8 Pl. du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

English :

40 years old and still a loser, but even cheesier.

German :

40 Jahre alt und immer noch ein Loser, aber jetzt noch kitschiger.

Italiano :

40 anni e ancora un perdente, ma ancora più sfigato.

Espanol :

40 años y sigue siendo un perdedor, pero aún más cursi.

