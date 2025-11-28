EN CRISE DE LA QUARANTAINE SALLE DU PICON Le Fousseret
SALLE DU PICON 8 Pl. du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne
40 ans et toujours aussi loseuse mais en plus ringarde.
Se rendre compte qu’on vieillit, ce n’est pas toujours évident…
Mais ça peut être marrant…
Alors, j’ai voulu créer un spectacle plein d’autodérision,
À travers des petites anecdotes de ma vie
Pour me présenter tel que je suis
Avec tous mes défauts mais beaucoup d’humour… 3 .
English :
40 years old and still a loser, but even cheesier.
German :
40 Jahre alt und immer noch ein Loser, aber jetzt noch kitschiger.
Italiano :
40 anni e ancora un perdente, ma ancora più sfigato.
Espanol :
40 años y sigue siendo un perdedor, pero aún más cursi.
