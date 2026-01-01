En cuisine avec Céci Rjass recettes illustrées

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:30:00

fin : 2026-01-17 11:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Venez dessiner avec Céci Rjass, illustratrice locale, qui vous propose des ateliers.

Pas besoin d’être un virtuose du dessin, Cécile, jeune illustratrice pornicaise, vous guidera pour dessiner ce que vous voyez.

Sublimer vos recettes de cœur !

Parce que certains secrets de cuisine méritent mieux qu’un papier taché ou un carnet griffonné.

Il y a ces recettes que l’on aime refaire, transmettre et garder précieusement comme des trésors. Dans cet atelier, Cécile vous invite à les transformer en véritables œuvres d’art.

Le concept ? Mettre vos recettes en images et en mots, du premier croquis à l’illustration finale… le tout dans la détente et sans pression de résultat.

Au programme

Création libre Selon vos envies, réalisez une affiche, un carnet, des cartes de recettes ou un petit livret illustré.

Mise en forme Reformuler, structurer et écrire joliment à la main pour faire de votre recette un bel objet à conserver ou à offrir.

Côté pratique > Venez avec vos propres recettes ou laissez-vous guider par celles que Cécile aura préparées pour vous.

Infos pratiques:

Réservations dans nos 7 offices de tourisme et directement en ligne

Départ et retour de l’Office de Tourisme de Pornic

Précision présence obligatoire d’un adulte accompagnant pour les enfants de moins de 16 ans .

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and draw with Céci Rjass, a local illustrator, who offers workshops.

L’événement En cuisine avec Céci Rjass recettes illustrées Pornic a été mis à jour le 2026-01-07 par I_OT Pornic