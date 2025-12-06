En décembre, à la Halvêque c’est… Maison de quartier de la Halvêque – ACCOORD Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 19:00 –

Gratuit : oui Se renseigner auprès du centre socioculturel de la Halvêque pour les modalités de chacunes des activités. En famille

Tout au long du mois de décembre, retrouvez pleins activités : atelier graines d’éveil, atelier astuce de cuisine, visite mixt…Mais surtout, la soirée de fin d’année à la Halvêque, le vendredi 12 décembre.Au programme : Guinguette Opran : Lava Lazuli, concert de Kiwi Vandale, marché des assos, animations pour petits et grands.Nous vous attendons nombreux et nombreuses, à partir de 19h au CSC Halvêque-Beaujoire !

Maison de quartier de la Halvêque – ACCOORD Nantes 44300