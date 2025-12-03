En décembre au café du coin Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 3 – 20 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sur inscription

En décembre au Café du coin, voici le programme. Venez découvrir ce nouvel espace de vie sociale dans votre quartier.

Il est ouvert le mercredi et samedi toute la journée, le vendredi en soirée en fonction de la programmation.

L’entrée se fait par l’entrée principale du Centre Les Longs Prés ou par l’arrière du bâtiment.

Début : 2025-12-03T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine