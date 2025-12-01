En décembre au Domaine de La Tuilerie Lannemaignan
D’octobre à janvier 2026 chaque année, les vendanges terminées, toute la Gascogne vit de fin octobre à janvier au rythme de la distillation de l’Armagnac.
Domaine de La Tuilerie Lannemaignan 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 65 19 coletteremazeilles@orange.fr
English :
From October to January 2026 every year, once the harvest is over, the whole of Gascony lives from the end of October to January to the rhythm of Armagnac distillation.
German :
Von Oktober bis Januar 2026 Jedes Jahr, wenn die Weinlese beendet ist, lebt die gesamte Gascogne von Ende Oktober bis Januar im Rhythmus der Armagnac-Destillation.
Italiano :
Da ottobre a gennaio 2026 ogni anno, una volta terminata la vendemmia, tutta la Guascogna vive da fine ottobre a gennaio al ritmo della distillazione dell’Armagnac.
Espanol :
De octubre a enero de cada año, una vez terminada la vendimia, toda Gascuña vive desde finales de octubre hasta enero al ritmo de la destilación del Armagnac.
