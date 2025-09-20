En découdre ateliers et tissage collectif rue Beau Soleil Vigneux-de-Bretagne
En découdre ateliers et tissage collectif rue Beau Soleil Vigneux-de-Bretagne samedi 20 septembre 2025.
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association du Moulin de Foucré ouvre ses portes et accueille le métier à tisser de la Cie Brûmes, installée à Notre-Dame-des-Landes pour un projet artistique participatif. .
English :
Let’s get down to business: workshops and collective weaving
German :
Auspacken: Workshops und gemeinsames Weben
Italiano :
Svolgimento: laboratori e tessitura collettiva
Espanol :
Desenredar: talleres y tejido colectivo
