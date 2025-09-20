En découdre ateliers et tissage collectif rue Beau Soleil Vigneux-de-Bretagne

En découdre ateliers et tissage collectif rue Beau Soleil Vigneux-de-Bretagne samedi 20 septembre 2025.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association du Moulin de Foucré ouvre ses portes et accueille le métier à tisser de la Cie Brûmes, installée à Notre-Dame-des-Landes pour un projet artistique participatif. .

rue Beau Soleil Moulin de Foucré Vigneux-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Let’s get down to business: workshops and collective weaving

German :

Auspacken: Workshops und gemeinsames Weben

Italiano :

Svolgimento: laboratori e tessitura collettiva

Espanol :

Desenredar: talleres y tejido colectivo

