En déséquilibre / في اختلال التوازن – Mohamed Lekleti, FRAC Occitanie Montpellier, Montpellier

En déséquilibre / في اختلال التوازن – Mohamed Lekleti 26 septembre – 23 décembre FRAC Occitanie Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T18:00:00+01:00

L’exposition, la première de cette importance monographique en France pour cet artiste marocain vivant à Montpellier, sera constituée d’un grand dessin mural produit sur place et de plusieurs dessins sur papier. Tout sera relié par des fils dessinés ou réels, plus ou moins visibles. On y retrouvera le vocabulaire graphique et iconographique de l’artiste : mains, nuages tempétueux, souffles, corps hybrides (notamment humains/animaux), corps jumeaux, en tension ou en déséquilibre, dédoublements de visages, cibles, images de guerre floutées, machines circulaires, chiffres, formules mathématiques énigmatiques, des enfants, des jeux, mais aussi des migrants ou des hommes de pouvoir. Alors que l’artiste utilisera uniquement les murs de la galerie pour support, l’installation donnera l’illusion de flotter, comme si les dessins se tenaient en apesanteur, dans un équilibre fragile et précaire, où ni hommes ni femmes, ni animaux ni objets ne toucheront le sol. C’est pour cette raison que l’exposition a pour titre En déséquilibre / في اختلال. Pour Mohamed Lekleti, le monde céleste épouse le monde terrestre, l’éternel et le factuel se touchent, l’intemporel et l’instant, le passé et le présent ne font qu’un.

En déséquilibre / في اختلال التوازن s’inscrit dans le cadre de la Saison France-Méditerranée 2026.

Elle est menée en partenariat avec la Fondation nationale des Musées du Maroc.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la Saison du Dessin 2026 initiée par Paréidolie et le Château de Servières à Marseille.

Avec le soutien de la galerie Le Réservoir à Sète, de la Métropole de Montpellier, de l’Institut Français au Maroc et des mécènes : Marc Amzallag (POLYCITES), Evelyne Deret (art [ ] collector), Agnès Blouin, Emmanuelle et Joseph Scalzi, Salvador Pavia, Pierre Montagne, Serge Zaluski, Marie-Pierre et Michel Lacombe, Deo Linda et Dominique Rivière.

FRAC Occitanie Montpellier 4 rue Rimbaud, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0499742035 https://www.frac-om.org/ Fondé en 1982, le Frac Occitanie Montpellier est une collection ouverte, toutes générations et médiums confondus. Elle compte plus de 1 400 œuvres représentatives de la pluralité des enjeux de la création contemporaine. Sa diversité résulte d’une volonté d’être en phase avec les recherches artistiques et de valoriser des démarches singulières, en constituant notamment des ensembles d’œuvres, d’artistes ou de mouvements. Nombre d’œuvres de la collection ont un indiscutable rapport à l’image. Que ce soit dans les domaines traditionnels de la peinture, de la sculpture, du dessin, ou que cela concerne les appareils d’enregistrement de la modernité (photographie, cinéma, vidéo…), les enjeux de la représentation sont très explicités dans ce fonds. Mais on constate par ailleurs, après plus de 30 années d’acquisitions, que sont posées d’autres problématiques de la création contemporaine : les artistes n’inventent pas que des formes ou des langages, ils inventent aussi des processus de création qui « mixent » les moyens – classiques ou technologiques – dont ils disposent. C’est en cela que l’on constate une « hybridation » des techniques et que, compte tenu des mixages souvent importants dans les œuvres, les enjeux de l’image hybride sont, depuis 2011, un axe privilégié dans la collection. On peut citer par exemple des œuvres de Pierre Ardouvin, Conrad Bakker, Benoît Broisat, Thibault Brunet, Jean-Marc Cerino, Julien Crépieux, Nina Childress, Dejode et Lacombe, Bertrand Dezoteux, Joan Fontcuberta, Trevor Gould, Emily Mast, Mabel Palacin, Julien Tiberi, David Wolle… Au-delà de ses missions historiques, le Frac Occitanie Montpellier gère le site www.artcontemporainlanguedocroussillon. fr, offrant à chacun, amateur ou professionnel, l’accès à l’information la plus large et la plus complète sur l’art contemporain en région.

L’exposition, la première de cette importance monographique en France pour cet artiste marocain vivant à Montpellier, sera constituée d’un grand dessin mural produit sur place et de plusieurs dessins…

Mohamed Lekleti, Gravé au burin de l’histoire, 2022, techniques mixtes sur papier marouflé sur bois, 110 x 160 cm – Collection Frac Occitanie Montpellier. © Adagp, Paris 2026