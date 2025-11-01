EN DESSOUS DE VOS CORPS JE TROUVERAI CE QUI EST IMMENSE ET QUI NE S’ARRETE PAS Gallia Cinéma – Théâtre Saintes

EN DESSOUS DE VOS CORPS JE TROUVERAI CE QUI EST IMMENSE ET QUI NE S’ARRETE PAS 20 et 21 janvier 2026 Gallia Cinéma – Théâtre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-20T19:30:00 – 2026-01-20T21:30:00

Fin : 2026-01-21T09:30:00 – 2026-01-21T10:30:00

Très librement inspiré de la tragédie de Racine, l’écriture de Steve Gagnon se fait langage musical pour décrire le chaos, l’extrême violence, la cruauté, pour dire l’impuissance et la désespérance de l’amour.

Le jour où la belle Junie emménage avec Britannicus, le royaume d’Agrippine est menacé. Néron n’a plus qu’une idée en tête, posséder Junie, quitte à mettre Octavie dehors. L’ordre établi s’écroule

et tous se retrouvent dans une course qui mettra à feu et à sang la maison familiale. Si les personnages sont empruntés à Racine, c’est dans un royaume de banlieue et de papier peint décrépis que se déploie cette histoire de trahisons. Un récit de sacrifices, de désirs, de flammes et de corps ensevelis sous les cendres, mais aussi d’amour désespéré.

Sordide, poétique et déjantée, cette pièce contemporaine québécoise est une véritable révélation pour le metteur en scène, Anthony Jeanne. Il nous livrera ici une vision très organique au rythme effréné où le rire côtoie la tragédie à travers des états de corps puissants et hurlants pour aller progressivement vers le lyrisme du dépouillement.

Gallia Cinéma – Théâtre 67 ter Cours National, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Compagnie ADN – Anthony JEANNE Théâtre Racine

