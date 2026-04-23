En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Arènes Roquefort

Roquefort

En direct de la Course Landaise avec Jean Marc

Arènes 360 Avenue des Arènes Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !

Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.

Rencontrez un Conteur landais ! Ces bénévoles connaissent le territoire comme leur poche et transmettent leur savoir et leur passion, tout au long de visites instructives et riches en anecdotes…

Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !

Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .

Arènes 360 Avenue des Arènes Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

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English : En direct de la Course Landaise avec Jean Marc

So don’t hide behind the talenquères, join Jean-Marc and experience the Course Landaise live!

Limited to 6 people. Reservations required at the Landes d’Armagnac tourist office.

L’événement En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Roquefort a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Landes d’Armagnac