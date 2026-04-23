En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Arènes Roquefort
En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Arènes Roquefort dimanche 16 août 2026.
Roquefort
En direct de la Course Landaise avec Jean Marc
Arènes 360 Avenue des Arènes Roquefort Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !
Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.
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Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !
Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .
Arènes 360 Avenue des Arènes Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
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English : En direct de la Course Landaise avec Jean Marc
So don’t hide behind the talenquères, join Jean-Marc and experience the Course Landaise live!
Limited to 6 people. Reservations required at the Landes d’Armagnac tourist office.
L’événement En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Roquefort a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Landes d’Armagnac
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