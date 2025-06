En Direct de l’Histoire au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 5 juillet 2025

En Direct de l’Histoire au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 5 juillet – 24 août Plein tarif : 12,50€

Tarif réduit (étudiants jusqu’à 25ans, chômeurs, personnes en situation de handicap sur présentation d’un

justificatif) : 11€

Tarif enfant (entre 4 et 15ans) : 9€

Pass Tribu (2 adultes et 3 enfants) : 49€

Été 2025 au Château de Meung-sur-Loire – En Direct de l’Histoire

Du 5 juillet au 24 août 2025 | Meung-sur-Loire (Loiret)

Un été de découvertes, d’aventures et d’émotions au cœur de l’Histoire !

SPECTACLE « 400 ANS FLAMBOYANT » – Les Mousquetaires en scène

Dans l’Orangerie du château, assistez à une comédie vive et rythmée où deux mousquetaires aux caractères bien trempés, François et Joseph, préparent l’arrivée d’un hôte prestigieux… qui tarde à venir. Entre duels chorégraphiés, anecdotes historiques et rivalités cocasses, ce spectacle de 30 min mêle rires, action et Histoire pour toute la famille.

Tous les jours du 8 juillet au 24 août – à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

‍ BONIFET, VALET DE L’ÉVÊQUE, VOUS ATTEND

Farceur, gourmand et plein de malice, Bonifet vous accueille en costume d’époque dans les couloirs du château. Il vous révèle les petits secrets du XVIIIᵉ siècle à travers des saynètes improvisées, drôles et pleines de vie. Une rencontre insolite et attachante portée par le talent du Krizo Théâtre.

Tous les jours sauf lundi, de 11h à 13h et 14h à 18h.

LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ : à ne surtout pas manquer !

✨ Soirée Blanche – Samedi 23 août

Concert live, feu d’artifice féérique et DJ années 80 avec Nostalgie®, dans une ambiance chic et festive. Dress code : blanc.

Bar à champagne, gourmandises et magie sous les étoiles.

Soirées à la Torche – Jeudis 31 juillet, 7 et 14 août

À la tombée de la nuit, vivez une visite inédite du château à la lampe torche, précédée d’un pique-nique dans le parc, d’animations musicales et artistiques. Frissons garantis !

Et toujours :

25 pièces à visiter + jeu de piste avec Walter le robot

Antre du dragon + parcours de dragons animés

Filets suspendus, mini-ferme, jeux anciens, appli enquête

Snack & boutique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-24T19:00:00.000+02:00

info@chateau-de-meung.com 0238443647

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret