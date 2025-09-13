En Direct des Comités de Libération, Juin 1945 à Cajarc Cajarc
En Direct des Comités de Libération, Juin 1945 à Cajarc Cajarc samedi 13 septembre 2025.
En Direct des Comités de Libération, Juin 1945 à Cajarc
Espace Françoise-Sagan Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 20:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
L’année 2025 marque le 80ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la victoire des alliés
L’année 2025 marque le 80ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la victoire des alliés. A cette occasion, les Archives départementales du Lot programment six représentations d’un spectacle créé et interprété par Léa Garcia (Compagnie l’ilot Z’) .
Espace Françoise-Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie
English :
The year 2025 marks the 80th anniversary of the surrender of Nazi Germany and the victory of the Allies
German :
Im Jahr 2025 jährt sich die Kapitulation Nazideutschlands und der Sieg der Alliierten zum 80
Italiano :
Nel 2025 ricorre l’80° anniversario della resa della Germania nazista e della vittoria degli Alleati
Espanol :
2025 marca el 80 aniversario de la rendición de la Alemania nazi y la victoria de los Aliados
L’événement En Direct des Comités de Libération, Juin 1945 à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Figeac