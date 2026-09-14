En direction du Boulevard l’Europe : cap vers le sud… Rouen
jeudi 3 juin 2027 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
En direction du Boulevard l’Europe : cap vers le sud…
parvis de l’église Saint-Sever Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-03 12:30:00
fin : 2027-06-03 13:30:00
Date(s) :
2027-06-03
Le quartier Saint-Sever, ce n’est pas seulement le centre-commercial, la rue ou l’église. En arpentant avec notre guide les rues, observez ces témoins des différentes vies que le quartier a connu dans son histoire. Maisons bourgeoises, parcs, fabriques… Il y en a pour tous les goûts !
RDV parvis de l’église Saint-Sever
3 juin à 12h30
Sans inscription .
parvis de l’église Saint-Sever Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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L’événement En direction du Boulevard l’Europe : cap vers le sud… Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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