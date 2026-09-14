Informations pratiques

Rouen

En direction du Boulevard l’Europe : cap vers le sud…

parvis de l’église Saint-Sever Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-03 12:30:00

fin : 2027-06-03 13:30:00

Date(s) :

2027-06-03

Le quartier Saint-Sever, ce n’est pas seulement le centre-commercial, la rue ou l’église. En arpentant avec notre guide les rues, observez ces témoins des différentes vies que le quartier a connu dans son histoire. Maisons bourgeoises, parcs, fabriques… Il y en a pour tous les goûts !

RDV parvis de l’église Saint-Sever

3 juin à 12h30

Sans inscription .

parvis de l’église Saint-Sever Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : En direction du Boulevard l’Europe : cap vers le sud…

L’événement En direction du Boulevard l’Europe : cap vers le sud… Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme